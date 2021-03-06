В преддверии 8 марта тамбовчанки могут принять участие в конкурсе видеорецептов

Дом молодежи Тамбовской области в преддверии Международного женского дня организует для тамбовчанок конкурс видеорецептов «Мастер шеф». Чтобы принять в нем участие, необходимо снять видеоролик процесса готовки своего коронного блюда и опубликовать его в соцсетях ВКонтакте или Instagram, сопроводив хештгом #вкусныеисториивтамбове.

- Автор самого креативного видео получит подарочный сертификат, - сообщает пресс-служба администрации Тамбвоской области.

Итоги конкурса подведут 9 марта в группе Дома молодежи в социальной сети ВКонтакте.