Коронавирус в Тамбове, последние новости на 6 марта: за сутки заболели 110 человек

По данным на 6 марта, в Тамбовской области за минувшие сутки выявили 110 новых случаев коронавиурса. В число заболевших вошли 46 мужчин, 54 женщины и 10 детей (мальчики 1,11,15,17,17 лет, девочки 1,3,12,14,14 лет). Возраст взрослых составляет от 19 до 88 лет. Еще 154 человека выздоровели и двое умерли.

Всего с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 26 953 заболевших коронавирусом, выздоровели 24 847 человек, скончались за все время - 357.

- На госпитализации находятся 423 человека, из них диагноз «пневмония» у 396 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.