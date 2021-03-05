«Единая Россия» обещала поддержать активистов на пути в большую политику

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По сообщению издания nashgorod.ru, 4 марта состоялась встреча Владимира Путина с участниками акции “Мы вместе”. На ней депутат городской думы Томска Владимир Самокиш из партии ЕР выступил с предложением увеличить активность добровольцев из волонтерских центров в большой политике и предоставить им возможность принять участие в выборах. По его словам, активисты - это люди, с которых нужно брать пример. Они понимают проблемы граждан и помогают их решать. Если такие люди появятся в органах власти, это принесет большую пользу.

Президент Российской Федерации одобрил инициативу. Он отметил, что в волонтерские центры приходят люди разного возраста, которые имеют собственные взгляды и убеждения. Именно они могут стать источником новых решений проблем, возникающих перед субъектами и государством. Путин добавил, что волонтеры в политике помогут находить наиболее эффективные решения в ходе честной, открытой борьбы мнений.

По данному вопросу также высказался председатель “Единой России” Дмитрий Медведев, который подчеркнул, что для активистов решение принимать участие в выборах должно быть осознанным, поскольку им нужно понимать, что в этом случае на них ложится ответственность за то, как будут жить россияне в будущем.

Секретарь генерального совета “Единой России” Андрей Турчак отметил, что депутаты партии готовы поддержать активистов, которые пойдут в большую политику. По его словам, в период пандемии коронавирусной инфекции ЕР объединила добровольцев во всех городах РФ - сегодня в волонтерских центрах работают более ста тысяч активистов. Турчак добавил, что депутаты партии будут рады увидеть волонтеров на предварительном голосовании, а те, кому потребуется помощь и поддержка, могут на нее рассчитывать.

На сайте ER.ru сообщается, что на сегодняшний день “Единая Россия” - единственная в стране партия, проводящая праймериз, где кандидатами в депутаты могут стать не медийные личности и политики, а простые граждане. Предварительное голосование запланировано на конец мая.

“Принимая участие в работе волонтерского центра «Единой России» с самого начала периода введения самоизоляции, отметил отзывчивость и стремление помочь нуждающимся практически у каждого члена партии. Отрадно наблюдать, что даже после смягчения ограничительных мер активисты регионального отделения партии продолжают оказывать помощь людям, в ней нуждающимся.

В 2020 году все участники предварительного голосования приняли участие в работе волонтерских штабов «Единой России» - каждый на своей территории. И считаю, что кандидат 2021 года тоже должен иметь в своем послужном списке работу в качестве волонтера в такой тяжелый период для страны. И именно благодаря процедуре предварительного голосования граждане смогут выбрать достойных кандидатов, которые в будущем смогут не только отстаивать их интересы в законодательных органах власти, но и первыми придут на помощь в случае необходимости”, - рассказал Владимир Лещенко, участник волонтерской акции «Мы вместе» в Тамбовской области.