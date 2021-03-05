Молодого тамбовчанина задержали за кражу электроинструментов из сарая

Сотрудники ОМВД России по Тамбовскому району раскрыли кража из сарая в деревне Орловка. Полицейские вышли на след 19-летнего парня, который 4 марта ночью проник в чужой сарай на улице Молодежной и, взломав дверные замки, проник внутрь. Молодой вор украл оттуда две бензопилы, шуруповерт и рыболовные принадлежности.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по преступлению по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Тамбовчанину грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.