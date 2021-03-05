Более 40 сайтов, пропагандирующих проституцию, выявили тамбовские прокуроры

Прокуроры Староюрьевского района во время ходе мониторинга сети Интернет выявили 47 информационных ресурсов, на которых в свободном доступе была размещена информация, пропагандирующая проституцию, а именно (виды, способы, стоимость оказываемых интимных услуг).

За распространение информации порнографического характера предусмотрена административная ответственность по статье 6.17 КоАП РФ.

- В целях ограничения доступа к этим сайтам прокуратура направила в суд административные иски о признании размещенной информации, запрещенной к распространению на территории РФ. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.