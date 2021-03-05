Еще одну партию вакцины от коронавируса поставили на Тамбовщину

По последним данным, в регионе полностью привились 19 044 жителей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На Тамбовщину поступила очередная партия вакцины от коронавируса в количестве 8800 доз. В ближайшие дни ее распределят между медучреждениями области. Напомним, вакцинация в регионе организована во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Чтобы сделать прививку, жителям Тамбовской области необходимо записаться по специально выделенным телефонным номерам лечебных учреждений или через портал государственных услуг. Однако следует помнить, что в прививке могут отказать по медицинским показаниям.

- В приоритетном порядке вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, граждане, чья профессия связана с непосредственным контактом с большим количеством других людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий), лица из групп риска – старше 65 лет, а также имеющие ряд хронических заболеваний, например, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, хронические заболевания легких, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в Тамбовской области новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 4 марта первый этап вакцинации прошли 42 637 человек. Полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 19 044 жителей региона.