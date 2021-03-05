Тамбовчанин получил 12 лет колонии за сексуальное насилие над гражданской женой и ее убийство

В Тамбовской области суд вынес приговор 32-летнему жителю Рассказово, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и расправе над гражданской супругой. Как выяснили на следствии и в суде, 7 сентября прошлого года по дороге домой мужчина, будучи пьяным, поссорился с сожительницей, напал на нее, сильно избил и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Через некоторое время 32-летняя женщина скончалась от травмы головы. Известно, что в октябре 2019 года мужчина только освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.