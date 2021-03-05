Под Тамбовом вор обесточил три дачи

Владельцы нескольких дач в Тамбовском районе у села Эксталь обнаружили исчезновения электрокабеля и обратились в органы правопорядка. Сотрудники полиции установили, что в местное дачное сообщество проник неизвестный, который похитил провода. Участковые уполномоченные полиции провели подворный обход и опросили местных жителей. Стражи порядка получили информацию, которая помогла полицейским раскрыть кражу.

По подозрению в краже задержали 41-летнего жителя села Новосельцево, в преступлении мужчина сознался. Выяснилось, что украденный кабель мужчина избавил от оплетки, а полученный цветной металл сдал в пункт приема металлолома. Вырученные деньги он потратил. Установлено, что первую кражу вор совершил 12 февраля, остальные две - 17 февраля.

- Теперь мужчине придется возместить материальный ущерб дачникам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Также проверяется причастность задержанного к аналогичным дачным кражам.