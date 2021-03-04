В двух селах Тамбовской области обнаружили бешеных собак

В двух населенных пунктах Тамбовщины обнаружили бешеных собак. Из-за этого карантин установили в селе Коршуновка Моршанского района и селе Селезни Тамбовского района.

- Вместе с тем снят карантин по бешенству животных в связи с выполнением всех специальных мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотических очагов и истечением 2-х месяцев со дня последнего заболевания животных бешенством в городах Жердевка и Рассказово, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.