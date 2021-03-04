Водоканал нарушил права тамбовчан, превысив сроки ликвидации аварии

Прокуратура Октябрьского района города Тамбова провела проверку и выявила нарушение законодательства о водоснабжении в деятельности АО «ТКС».

В результате повреждения на сетях холодного водоснабжения на пересечении улиц Мичуринская и Свободная Тамбова прекратилась подача холодной воды жителям 10-ти жилых домов частного сектора.

Поставщиком коммунальных является АО «ТКС», которое проводило работы по устранению аварийной ситуации. По закону вода не может отсутствовать в сетях больше 4 часов единовременно, а при ликвидации этой аварии сроки ремонта были превышены.

- Прокурором района по итогам проверки руководителю АО «ТКС» внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушению прав потребителей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.