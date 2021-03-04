Тамбовчанка расправилась с отцом гражданского мужа, потому что устала за ним ухаживать

В СО по городу Мичуринску возбудили и расследуют уголовное дело в отношении 60-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в расправе над пожилым отцом ее гражданского супруга.

По версии следствия, вечером 14 февраля этого года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила проживавшего в ее квартире больного, прикованного к постели 82-летнего отца своего гражданского супруга, устав от постоянных хлопот, связанных с уходом за ним. Через три дня пенсионер скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

- В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. Расследование уголовного дела продолжается.