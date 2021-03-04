В школе Мичуринска учащиеся мерзли на уроках

Прокуратурой города Мичуринска провела проверку по обращению местного жителя и выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности МБОУ СОШ №17.

Специалисты регионального Роспотребнадзора 25 февраля этого года провели замеры температуры воздуха в классе, результаты которых показали, что параметры микроклимата во время уроков в учебных помещениях не соответствуют требованиям санитарных норм и правил. Температура воздуха в некоторых классах составляла всего 16 градусов.

- По результатам проверки в отношении директора и его заведующего МБОУ СОШ №17 возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.6.3 КоАП РФ. В адрес главы города Мичуринска и директора школы внесены представления об устранении нарушений закона, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.