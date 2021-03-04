В Тамбове стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс им. Мержанова

В Тамбове начался прием заявок на III Всероссийский конкурс имени В.К.Мержанова. Старт конкурса - 18 марта. Поучаствовать в творческом состязании приглашают пианистов не только из Тамбова и Тамбовской области, но и других регионов России.

Юные музыканты в возрасте до 16 лет будут демонстрировать свои достижения в двух номинациях: «Фортепиано (солисты)» и «Фортепиано (ансамбли)». Конкурс проводится по четырём возрастным категориям: до 8 лет включительно, с 9 до 10 лет включительно, с 11 до 12 лет включительно и с 13 до 16 лет включительно. Прослушивания будут проводить в актовом зале детской музыкальной школы № 2 имени В.К. Мержанова. Они будут открыты для всех желающих. Победителями станут участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, а Гран-при присудят участнику, который помимо максимального количества балов ещё и значительно опередит по качеству исполнения остальных участников.

- Для участия в конкурсе нужно подать заявку по электронной почте tambov-muzyka@yandex.ru . Контактный телефон – 8(4752)45-69-41), - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.