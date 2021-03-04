В Тамбове открылась выставка женских портретов

Посетители увидят репродукции женских портретов известных мастеров живописи Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

4 марта в Музейно-выставочном центре области открылась новая выставка, посвященная женскому портрету в живописи. Экспозиция приурочена к Международному женскому дню. Посетители увидят репродукции женских портретов известных мастеров живописи.

Выставку «Женский портрет» привез в Тамбов самарский Центр духовной культуры. Данный проект является продолжением более чем 20-летнего сотрудничества с самарским Центром, в рамках которого в Тамбове уже экспонировались выставки, рассказывающие о творчестве многих выдающихся мастеров живописи – Рубенса, Рафаэля, Тициана и других.

- На этот раз в экспозиции представлена богатейшая коллекция репродукций женских портретов Западно-Европейского искусства разных эпох и направлений, - сообщает администрация Тамбовской области.