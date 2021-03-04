Тамбовчанин до смерти избил дочь умершей соседки за то, что та напилась после смерти матери

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, 7 декабря прошлого года мичуринец, узнав о смерти пожилой соседки, пришел к ней в дом, чтобы помочь родственникам в организации похорон. Мужчина увидел, что дочь умершей женщины вместе с сожителем спит и при этом оба были сильно пьяны. Возмутившись таким отношением, сосед стал будить пару. 50-летнюю женщину он сильно избил. Через несколько дней после случившегося хозяйка дома почувствовала себя плохо, её отвезли в больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». 26 декабря пациентка скончалась.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.