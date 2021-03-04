Тамбовский колледж и четыре детские школы искусств закупят новое оборудование на 27 млн рублей

Тамбовский колледж искусств и еще четыре детские школы искусств благодаря реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» закупят новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу на сумму более 27,7 млн рублей. В настоящее время идет контрактование этих процессов. На данный момент 35 из 42 договоров уже заключены.

Так, Моршанская школа искусств закупит музыкальные инструменты и необходимые учебные материалы. На покупку инструментов (рояль, пианино, баян, домра, балалайка), кресел для концертного зала и учебной литературы учебное заведение получило 3,8 млн рублей.

- На эти цели финансовую поддержку также получат Тамбовский колледж искусств (около 11 млн рублей), детская школа искусств города Рассказово (5,1 млн рублей), Уварова (3,3 млн рублей) и поселка Строитель (4,6 млн рублей), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.