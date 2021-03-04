Спортивный директор ФК «Тамбов» уходит в кубанский клуб

Сейчас Павел Худяков оказывает кубанскому клубу консультативную помощь

3 марта руководство ПФК «Кубань» представило нового генерального директора клуба, которым стал спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков. И. о. гендиректора ПФК «Кубань» Наталья Избицкая сообщила, что Худяков подписал с «Кубанью» предварительный контракт.

- К исполнению своих обязанностей Худяков приступит в середине мая 2021 года - по окончанию сезона в РПЛ, - рассказали в пресс-службе ПФК «Кубань». – В настоящее время с Павлом Борисовичем уже налажено сотрудничество в качестве внештатного консультанта клуба.

Фото ПФК "Кубань"