В Тамбовской области осужден мужчина, убивший приятеля и закопавший его труп у себя во дворе

В Жердевском районе за убийство собутыльника местного жителя приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Установлено, что в июне 2020 года, мужчина выпивал вместе со своим знакомым у себя дома. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку, из-за того, что гость не хотел уходить. Обвиняемый деревянной битой и обухом топора нанес приятелю множественные удары по голове.

Затем мужчина схватил нож и ударил жертву в область шеи и туловища. Потерпевший умер на месте происшествия от колото-резаной раны на шее. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник переместил труп погибшего к себе во двор и закопал.

По информации пресс-службы СУ СК России, на следующий день с заявлением о безвестном исчезновении потерпевшего в правоохранительные органы обратились его родственники. 5 июня 2020 года тело мужчины нашли во время поисковых мероприятий.

- При назначении наказания суд учел написанную подсудимым явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.