На прилавки тамбовских магазинов чуть не попали просроченная селедка, колбаски и шоколадный сыр

В феврале специалисты мониторинговой группы Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской в ходе анализа ФГИС «Меркурий» обнаружили неоднократные факты оформления уполномоченными фирм-производителей продуктов электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукцию с истекшим сроком годности.

Так, 8 февраля уполномоченным лицом Потребительского общества «Центральное потребительское общество» выдан ветеринарный сертификат на сельдь, срок годности которой истек 3 февраля, 8 февраля уполномоченным лицом ООО «Колбасный двор» оформлен эВСД на колбаски для жарки, срок годности которых истек 1 декабря прошлого года, 19 февраля уполномоченным лицом Потребительского общества «Вишневское сельское потребительское общество» выдан ветеринарный сопроводительный документ на шоколадный сыр плавленый со сроком годности до 15 февраля.

-Работа уполномоченных лиц во ФГИС «Меркурий», оформивших эВСД на просроченные подконтрольные товары, заблокирована на 3 месяца, а в адрес организаций направлены письма о недопущении подобных нарушений, - сообщают в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и тамбовской областям. - В случае выявления повторных нарушений к хозяйствующим субъектам будут приняты меры административного реагирования.