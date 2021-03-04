Жительница Тамбовской области сломала полицейскому нос ногой

В Моршанске завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, ночью 30 декабря 2020 года, в момент задержания полицейскими ее гражданского мужа, женщина несколько раз ударила по лицу одного из них ногой, обутой в сапог. Тем самым страж порядка получил телесные повреждения, в том числе, перелом костей носа.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.