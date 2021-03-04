Тамбовчанин пытался получить от гендиректора фирмы 8 миллионов за решение «вопросов» с УФСБ

В сентябре 2019 года сотрудники УФСБ России по Тамбовской области задержали мужчину во время получения от генерального директора компании 8 миллионов рублей.

Выяснилось, что 41-летний тамбовчанин случайно узнал о проверке, которую проводят в отношении гендиректора фирмы сотрудники службы безопасности. Он встретился с главой компании и рассказал, что у него есть «свой» человек в УФСБ, который за деньги поможет избежать мужчине уголовной ответственности.

В следственном управлении УМВД России по Тамбовской области по материалам УФСБ приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По решением суда подозреваемого в этом преступлении арестовали и отправили в следственный изолятор.

После завершения расследования, уголовное дело направили в Октябрьский районный суд города Тамбова.

- Суд признал тамбовчанина в покушении на совершение мошенничества в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.