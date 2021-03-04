Тамбовчанин вновь стал главным тренером сборной России по тхэквондо

Андрей Ким Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Андрей Ким вновь назначен на должность главного тренера спортивной сборной команды России по тхэквондо МФТ. Соответствующий документ подписал Министр спорта РФ Олег Матыцин. Тамбовчанин возглавляет национальную сборную с 2008 года.

В этом году под руководством Андрея Кима к международным стартам будут готовиться около 80 спортсменов со всей страны - основной и резервный составы в нескольких дисциплинах.

- За годы тренерской работы Андрей Ким подготовил более двадцати мастеров спорта, пять мастеров спорта международного класса, Заслуженного мастера спорта. Под его началом выросли чемпионы Европы и мира, призеры мировых первенств братья Константины Поченикины, Юлия Дмитриева, Максим Миронов, Екатерина Ардатова, Илья Воротнев, Алексей Ким, Андрей Кузьменков, Павел Чеботарев и другие, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.