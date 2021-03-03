На севере Тамбова отключат холодную воду

В Тамбове на севере города 4 марта АО «Тамбовские коммунальные системы» проведут ремонтные работы на сетях водоснабжения диаметром 400 мм по улице Мичуринской в районе дома №313.

В связи с этим с 10 утра и до окончания работ (ориентировочно до 17.00) отключат холодную воду по следующим адресам:

- ул. Мичуринская, д. 329 а, б, в, 331 а, б, в, 333, а, б, в;

- ул. Баварская, д. 1, 3, 5;

- ул. Герасимова, д. 2, 2 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, о, 4.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, при необходимости будет организован подвоз воды по указанным адресам.