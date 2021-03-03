На Тамбовщине ожидаются гололедица и сильный ветер

По данным Тамбовского Гидрометцентра на территории Тамбовской области 4 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

Главное управление МЧС России по Тамбовской области просит жителей региона соблюдать меры безопасности и напоминает о том, что на территории региона круглосуточно работает бесплатный телефон службы спасения «112».