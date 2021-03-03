Житель Тамбовщины лишился крупной суммы денег в кафе

В отдел полиции МОМВД «Рассказовский» 2 марта в 12 часов дня поступило сообщение о краже. Как оказалось, ночью, 33-летний рассказовец отдыхал в кафе села Платоновка. Потерпевший рассказал, что находился там и выпивал в компании малознакомых ему людей. Спустя какое-то время мужчина обнаружил пропажу 135 тысяч рублей. Вместе с деньгами исчезли и его приятели.

Изучив видеозаписи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что потерпевший потерял бдительность и продемонстрировал наличие крупной суммы денег. Это привлекло внимание злоумышленников. Воры воспользовались тем, что мужчина отвлекся, и совершили кражу из кармана его куртки, переложив деньги к себе в сумку.

Оказалось, что большую часть суммы злоумышленники потратили на себя в Тамбове. Полицейские изъяли лишь часть похищенных денег – 30 000 рублей. Двое из задержанных ранее уже были судимы за схожие преступления. Теперь рассказовцам придется вернуть причиненный материальный ущерб из своего кармана.

- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, после сбора всех улик и доказательств будет возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.