Тамбовчанин, пойманный пьяным за рулем, предлагал взятку начальнику отделения ГИБДД

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Сосновского района, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».

По версии следствия, 21 января этого года инспектором отделения ГИБДД ОМВД России по Сосновскому району была остановлена легковушка, водитель которой не был пристегнут ремнем безопасности. При составлении административного материала выяснилось, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, из-за чего его отстранили от управления транспортным средством, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Через несколько дней тамбовчанин пришел в служебный кабинет начальника отделения ГИБДД и положил ему на стол 10 тысяч рублей в качестве взятки за непривлечение его к административной ответственности и возвращение транспортного средства. Полицейский отказался от незаконного денежного вознаграждения.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.