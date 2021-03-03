Тамбовчанин до смерти избил приятеля, который приютил его у себя в квартире

В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого за хищения чужого имущества 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как установило следствие, в течение года обвиняемый проживал в квартире у своего знакомого, где вместе с ним систематически употреблял алкоголь. 22 декабря 2020 года между мужчинами произошла ссора из-за того, что обвиняемый один выпил оставшееся спиртное.

Будучи недовольным претензиями со стороны хозяина квартиры по этому поводу, «квартирант» избил его, а затем скрылся. От полученных телесных повреждений 62-летний мужчина скончался на месте происшествия. Его тело через два дня нашли полицейские.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.