В Мичуринске будут судить мужчину, ударившего ножом знакомого из ревности

В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего неоднократно судимого местного жителя, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Как установил суд, 6 ноября 2020 года около 12 часов ночи обвиняемый поссорился с приятелем, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры мичуринец избил товарища и нанес ему кухонным ножом ранение в ягодицу.

Как следовало из показаний очевидцев и участников событий, в тот день две семейные пары решили собраться в гостях у одной из них, чтобы отдохнуть и выпить. В ходе застолья мужчины, имеющие криминальное прошлое, повздорили, поскольку обвиняемый приревновал своего гостя к сожительнице.

После того, как мужчина ранил приятеля, он выпроводил гостей за калитку. Прохожий, заметив истекающего кровью человека, вызвал скорую помощь и полицию.

- В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину полностью. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.