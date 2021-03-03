Гендиректор стройфирмы недоплатил больше 16 миллионов рублей налогов

В Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора дорожно-строительной фирмы. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией).

По данным следствия, несколько лет назад руководитель включал в налоговые декларации ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с другими контрагентами по приобретению щебня, битума и топлива. Таким образом, путем завышения налоговых вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль организации он уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 16 миллионов рублей. Преступление выявили сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области.

- В рамках расследования уголовного дела налоговая задолженность с учетом пени и штрафных санкций генеральным директором фирмы погашена в полном размере, в связи с чем следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, принял решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию (ст. 28.1 УПК РФ) в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.