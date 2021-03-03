В Тамбове проверят систему экстренного оповещения

3 марта в Тамбове пройдет проверка готовности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10 часов 43 минут до 10 часов 44 минут в эфире областного телерадиовещания прозвучит сигнал «Внимание всем». В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации эта система должна обеспечить своевременное и гарантированное доведение до каждого человека сигналов и экстренной информации о правилах поведения и способах защиты.

- Проверка является плановой, поэтому во время звучания сигналов предупреждения горожанам необходимо оставаться на своих местах и не прерывать занятия и работу, - сообщают в пресс-службе администрации города Тамбова.