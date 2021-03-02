Начальника одного из подразделений тамбовского водоканала поймали на взятке

1 марта служба безопасности «Российских коммунальных систем» совместно с правоохранителями пресекла попытку получения взятки руководителем подразделения капитального строительства АО «Тамбовские коммунальные системы» в размере 100 тысяч рублей. Сотрудника тамбовского «Водоканала», отвечавшего за технологическое присоединение новых потребителей к системе холодного водоснабжения и водоотведения, задержали с поличным при получении денег.

- В настоящее время следственными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), - сообщает пресс-служба АО «ТКС».

В компании напоминают, что о фактах коррупции и вымогательства тамбовчане могут анонимно сообщить по телефонному номеру линии «Антикриминал» 8-800-250-82-34 или по электронной почте anticriminal@roscomsys.ru.