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Происшествия

Тамбовчанин зарезал знакомого и спрятал его труп во дворе сгоревшего дома

Мужчина поплатился жизнью за то, что оскорбил память погибшего друга обвиняемого
Ксения АЛЕШИНА
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Напомним, днем 25 января этого года во дворе одного из домов на улице Советской города Тамбова было обнаружено тело 54-летнего мужчины с колото-резаным ранением шеи. По данному факту было возбуждено и расследовалось уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В совершении данного преступления обвиняется 27-летний местный житель.

По версии следствия, в ночь с 23 на 24 января 2021 года погибший и обвиняемый выпивали в доме общей знакомой. Во время застолья потерпевший оскорбительно высказывался о погибшем друге обвиняемого. Разозлившись по этому поводу, злоумышленник схватил со стола нож и ударил им потерпевшего в шею.

От полученного ранения мужчина сразу скончался. Чтобы скрыть следы преступления, тамбовчанин переместил его тело во двор соседнего сгоревшего дома.

- Ленинским районным судом по ходатайству следователя обвиняемому на период следствия избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.

Криминал