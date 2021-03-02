Москвича будут судить за сбыт фальшивых купюр в Тамбове

В Тамбове завершено расследование уголовного дела о попытке сбыта и сбыте фальшивых денежных купюр. Подозреваемый в преступлениях был задержан 30 октября 2020 года сотрудниками ППС с поличным при выходе из цветочного салона на улице Гастелло. Там молодой человек пытался сбыть поддельные 5-тысячные купюры, но продавец понял, что деньги фальшивые.

Задержанным оказался 27-летний житель Москвы. При себе у него нашли четыре пятитысячные купюры, которые были направлены на экспертизу. Эксперт-криминалист подтвердил, что все изъятые купюры являются поддельными.

Как выяснилось позже, ранее москвич пытался расплатиться фальшивкой в соседнем магазине, но также безрезультатно. Задержать подозреваемого удалось благодаря проявленной бдительности продавцов, а также введенному полицейскими плану «Перехват». По данному факту были возбуждены два уголовных дела.

В рамках следственных действий полицейские выявили факт сбыта фальшивки в магазине автозапчастей, где продавец принял к оплате поддельную 5-тысячную купюру и дал сдачу. Позже эта купюра была изъята и приобщена как вещественное доказательство к уголовному делу.

- Сотрудниками полиции найдены и опрошены свидетели, собраны улики и доказательства совершения преступления, назначены и проведены технико-криминалистическая экспертиза и экспертиза документов. По окончании расследования уголовного дела с обвинительным заключением оно направлено в суд Советского района города Тамбова, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.