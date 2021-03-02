В ТГУ выбрали «Мисс университет-2021»

За главный титул боролись 11 претенденток

В ТГУ прошел шестой конкурс таланта и красоты «Мисс университет». За главный титул боролись 11 студенток Державинского. Первым испытанием стал конкурс дефиле. Затем участницы представили свои «визитки» – рассказали о себе в творческой форме. Девушки покоряли жюри зажигательными танцами, вокалом, авторскими песнями, акробатическими номерами. Студентки сопровождали выступление видеороликом о своей жизни. Завершением праздника таланта и красоты стало финальное дефиле.

Обладательницей короны ТГУ и титула «Мисс университет – 2021» по решению жюри стала студентка Педагогического института Софья Кортунова. Будущий педагог начального образования посвящает время любимой работе, игре на гитаре и спорту.

Первой вице-мисс стала студентка факультета физической культуры и спорта Ирина Антонова. Звание второй вице-мисс получила студентка Медицинского института Пендо Джика Кавиша. Лучшую участницу конкурса выбирали также путем голосования в официальной группе ТГУ в социальной сети ВКонтакте и в зрительном зале. Мисс зрительских симпатий стала студентка Медицинского института Галина Перевертень.

- Впервые конкурс «Мисс университет» прошел в ТГУ имени Г.Р. Державина в 2016 году, - говорят в пресс-службе вуза. - За время его проведения обладательницами титула становились студентка Института математики, естествознания и информационных технологий Анна Белькова, студентка факультета культуры и искусств Юлия Карпенко, студентка Педагогического института Евгения Левина, студентка факультета истории, мировой политики и социологии Екатерина Маркова и студентка факультета филологии и журналистики Елизавета Чуканова.

Фото ТГУ