На западе и севере Тамбова отключат электричество

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Тамбове 3 марта временно отключат электроэнергию на западе города. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ.

Света не будет с 8:30 до 16:30 по следующим адресам:

- по улице Районной, дома 72-106;

- по улице Серова, дома 86-106;

- по улице Осипенко, дома 163-169.

Кроме того, из-за ремонтных работ, которые проводят Тамбовские районные электросети, 3 марта с 10:00 до 14:00 будет прекращена подача электроэнергии в микрорайоне Северный и на улице Мичуринской.