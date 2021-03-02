У тамбовского предпринимателя изъяли более 150 пар контрафактной обуви

В МОМВД «Рассказовский» 1 марта поступило сообщение о незаконной предпринимательской деятельности. Полицейские установили, что на Куйбышевском проезде в местном магазине 44-летний предприниматель продает поддельную обувь с логотипами известных брендов.

Всего полицейские изъяли 156 пар обуви, которую затем отправили на экспертизу. В отношении мужчины составлен административный протокол.

- Теперь предпринимателя ждет крупный штраф, а изъятая продукция после подтверждения контрафактности будет утилизирована, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.