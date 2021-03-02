«Единая Россия» проведет праймериз по максимально прозрачному протоколу

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В предварительном голосовании смогут принять участие все избиратели страны.

По мнению руководства «Единой России», праймериз не только помогут выявить пожелания электората, но и существенно повысят открытость избирательного процесса.

«Это процедура, которая позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения. Наши избиратели к этой процедуре привыкли и относятся как к необходимой», – цитирует Медведева nashgorod.ru.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак назвал процедуру предварительного голосования оптимальным способом выявления перспективных кандидатов. Также он отметил, что любой гражданин, обладающий правами избирателя, может отдать голос за своего кандидата.

В середине марта стартует первый этап предварительного голосования. Он продлится до конца апреля. Следующим этапом будет голосование, которое пройдет с 24 по 30 мая. Избирателям будет доступно не только онлайн-, но и офлайн-голосование. Вторым способом смогут воспользоваться жители тех районов страны, к которых недостаточно развита инфраструктура связи или отсутствует интернет.

По словам Андрея Турчака, процедура предварительного голосования будет организована максимально прозрачно. Также будет обеспечена надлежащая защита персональных данных избирателей, а также самого избирательного процесса. Проголосовать в онлайн-режиме можно будет после подтверждения личности через портал «Госуслуги».

Как сообщает официальный партийный сайт er.ru, праймериз позволят выявить наиболее подготовленных к политической борьбе кандидатов. При этом отмечается, что победители предварительного голосования – это потенциальные депутаты Госдумы. Аналитики считают, что состав кандидатов может обновиться на 50%.

“Тамбовская область входит в очень важный электоральный цикл. В этом году нам предстоят выборы в Государственную думу, Тамбовскую областную думу, ряд муниципальных кампаний. Сегодня мы обсуждаем подготовку к этим событиям, задачи, которые стоят перед Тамбовским региональным отделением «Единой России».

Впереди много ответственных этапов. Первый из них - это проведение предварительного голосования, подготовку к которому мы уже начали. Традиционно желающих принять участие в этой процедуре много. Требования к участникам практически такие же, как к кандидатам на выборах. Одно, можно сказать, существенное отличие: в предварительном голосовании «Единой России» не могут принимать участие члены других политических партий. Нам же, в первую очередь, хотелось бы видеть среди участников предварительного голосования инициативных, ответственных людей, тех, кто заинтересован в улучшении жизни своих земляков”, - прокомментировал Александр Никитин, секретарь Тамбовского регионального отделения «Единой России», губернатор.