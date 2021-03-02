На Тамбовщине пожилая самогонщица пыталась откупиться от полицейского

В селе Вишневое Уваровского района был зарегистрирован факт дачи взятки сотруднику полиции. Как оказалось, 72-летняя местная жительница, которая изготавливала самогон, пыталась подкупить стража порядка 29 тысячами рублей за то, чтобы на нее не составили протокол об административном правонарушении.

Выяснилось, что пенсионерка вместе с мужем уже давно делает самогон, и их продукция пользуется большой популярностью среди односельчан. Ранее на нее неоднократно составлялись административные протоколы за незаконную реализацию алкоголя.

- В настоящее время вся алкогольная продукция изъята и направлена на экспертизу, по результатам которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 291 УК РФ «Дача взятки».