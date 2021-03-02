Тамбовчанин вытолкнул 5-летнего сына из-под колес машины

Водитель сбил ребенка, а потом врезался в столб Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 5-летний мальчик, произошла 1 марта в 17 часов на улице Чкалова около дома №6 рабочего поселка Дмитриевка Никифоровского района. 34-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva» потерял управление машиной и наехал на ребенка, который вместе с папой находился возле магазина. Все могло закончиться гораздо хуже, если бы отец мальчика не среагировал на ситуацию, и не выхватил малыша из под колес авто. Мужчина фактически спас своего сынишку. После того, как машина задела ребенка, она врезалась в столб линии электропередач.

- В результате происшествия ребенок получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – На автомобиле скорой медицинской помощи мальчика доставили в ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ».