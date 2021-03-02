В лобовом столкновении фуры и иномарки на Тамбовщине погиб мужчина

Водитель иномарки выехал на встречную полосу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб 40-летний мужчина, произошла 1 марта в девять часов утра на 481 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Знаменского района. 40-водитель автомобиля «Haval» выехал на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с большегрузом «DAF», в составе прицепа «SСНIЕR». За рулем фуры был 38-летний водитель.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Haval» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.