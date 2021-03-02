Тамбовчанину грозит семь лет тюрьмы за 6 срубленных сосен

В ноябре прошлого года в полицию Тамбовского района поступило сообщение о том, что в одном из лесных хозяйств неизвестный срубил шесть деревьев сосны. Сотрудники полиции выехали на место незаконной рубки, исследовали его, зафиксировали оставленные преступником следы рубки, следы машины, на которой, предположительно, вывозились похищенные деревья. С места порубки взяли спилы деревьев.

В следственном подразделении ОМВД России по Тамбовскому району возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Во время его расследования полицейские установили подогреваемого – 37-летнего жителя Притамбовья. У него в личном хозяйстве были обнаружены и изъяты трактор, бензопилы, а также сами похищенные стволы деревьев. Сосны мужчина хотел перепродать, чтобы заработать. Ущерб от его действий составил около 300 тысяч рублей.

- После завершения расследования, в конце февраля текущего года, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Тамбовского района для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Мужчине может грозить наказание от штрафа в один миллион рублей до семи лет лишения свободы.