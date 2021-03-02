Тамбовчанин пробрался в торговый павильон и украл 14 тысяч рублей

Утром 26 февраля в полицию Мичуринска поступило сообщение о краже в микрорайоне Кочетовка. На улице 7-е Ноября неизвестный повредил пластиковое окно и проник в помещение торгового павильона. Придя на работу сотрудники павильона обнаружили, что из кассы пропали 14 тысяч рублей, а с прилавков – продукты.

Полицейские осмотрели место проникновения и обнаружили следы пальцев рук вора, с ближайшей камеры видеонаблюдения изъяли запись, опросили жителей соседних домов, которые в ночь совершения преступления видели подозрительного мужчину. По подозрению в совершении кражи задержали 42-летнего местного жителя. Мужчина признал вину. Часть денег он успел потратить, оставшиеся изъяли полицейские.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.