В Тамбовской области будут судить врача-взяточника

Врач одной из райбольниц Тамбовщины предстанет перед судом по обвинению в получении взяток за незаконную выдачу листов нетрудоспособности.

По версии следствия, в июне прошлого года медик взял 3 000 рублей за выдачу и продление больничного без проведения фактического медицинского осмотра и обследования «пациента». Взятку врачу-хирургу перечислил на карту родственник «больного».

В октябре прошлого года обвиняемый снова получил взятку в аналогичном размере за открытие этому же «пациенту» очередного листа нетрудоспособности. Преступления выявили сотрудники УЭБ и ПК регионального управления МВД России. Сейчас расследование этого уголовного дела завершили.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.