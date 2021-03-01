На Тамбовщине состоится суд над мужчиной, который до смерти избил сожительницу из ревности

В квартире одного из домов поселка Жемчужный Ржаксинского района 21 декабря прошлого года было обнаружено тело 42-летней местной жительницы с телесными повреждениями в области головы и тела, свидетельствующими о насильственном характере ее смерти.

Было возбуждено и расследовалось уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В совершении данного преступления обвиняется 37-летний сожитель погибшей.

Как установило следствие, в указанный день между сожителями во время распития алкоголя на почве ревности произошел конфликт. Во время ссоры мужчина избил гражданскую жену. От полученных травм головы через несколько часов потерпевшая скончалась.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.