В Тамбове десять улиц обесточат из-за ремонтных работ

Администрация города предупреждает тамбовчан об очередных отключениях электроэнергии. Во вторник, 2 марта, в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ света временно не будет на 10 улицах областного центра.

Свет отключат по следующим адресам:

с 8.30 до 16.30

по улице Чкалова, д.116-142;

с 9.00 до 11.30

по ул. Рылеева, д. 47-51;

по ул. Менделеева, д. 1-45;

с 14.00 до 16.30

по пр. Рубежному, д. 16;

по ул. И.Франко, д. 10;

по пр. Панфиловскому, д. 1-10;

по пр. Некрасовскому, д. 1-10;

по пр. Серпуховскому, д. 1-9;

по пр. Смоленскому, д. 1-5;

по пр. Товарищескому, д. 9-12.