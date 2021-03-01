В Тамбове десять улиц обесточат из-за ремонтных работ

Администрация города предупреждает тамбовчан об очередных отключениях электроэнергии. Во вторник, 2 марта, в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ света временно не будет на 10 улицах областного центра.
Свет отключат по следующим адресам:
с 8.30 до 16.30
по улице Чкалова, д.116-142;
с 9.00 до 11.30
по ул. Рылеева, д. 47-51;
по ул. Менделеева, д. 1-45;
с 14.00 до 16.30
по пр. Рубежному, д. 16;
по ул. И.Франко, д. 10;
по пр. Панфиловскому, д. 1-10;
по пр. Некрасовскому, д. 1-10;
по пр. Серпуховскому, д. 1-9;
по пр. Смоленскому, д. 1-5;
по пр. Товарищескому, д. 9-12.