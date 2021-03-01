В Тамбовской области многодетного отца-уголовника ограничили в родительских правах

В Уметском районе суд ограничил местного жителя в родительских правах на четырех несовершеннолетних детей. Ранее мужчина был приговорен к 9 годам колонии. Мать в это время лишили родительских прав в отношении троих детей, от четвертого ребенка она отказалась в роддоме и написала согласие на удочерение.

После условно-досрочного освобождения многодетный отец забрал детей к себе на постоянное место жительства. Однако свои родительские обязанности должным образом не исполнял, не заботился о них, не общался, не помогал материально, злоупотреблял алкоголем и по сути их воспитывала бабушка.

В сентябре 2019 года по заявлению отца дети были помещены в социальный приют «Орешек» сроком на 6 месяцев. По истечении этого срока отец их не забрал.

- Участвующий в деле прокурор в своем заключении по делу указал на законность и обоснованность исковых требований истца, на необходимость их удовлетворения. Ответчик согласился с исковыми требованиями на ограничение в родительских правах, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.