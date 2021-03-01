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В Мичуринске выберут «Масленичку– 2021»

Конкурс на самый лучший детский наряд в русском стиле состоится 13 марта
Ксения АЛЕШИНА
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Победителей определят 13 марта в Парке культуры и отдыха

Победителей определят 13 марта в Парке культуры и отдыха

Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске на Масленицу пройдет конкурс на самый красивый детский фольклорный наряд. Согласно условиям, участник в возрасте до 7 лет должен представить себя в традиционном русском наряде.

- Оценивать конкурсантов будет независимое жюри. Учтут оригинальность, творческий подход и креативность, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Победителей определят 13 марта 2021 года в Парке культуры и отдыха. Начало в 13:00.