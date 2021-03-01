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Тамбовщина получит полмиллиарда рублей на ремонт дорог из федерального бюджета

Еще 182,3 миллиона рублей на эти цели добавят из областного бюджета
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовская область по решению Правительства России получит 531 миллион рублей на реализацию федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Дополнительное финансирование направят на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и улично-дорожной сети городской агломерации, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Кроме того, на реализацию национального проекта из бюджета области в 2021 году выделено более 182,3 миллиона рублей. За счет этих средств капитально отремонтируют автомобильную дорогу регионального значения «Тамбов-Котовск» - Покрово-Пригородное (через КПД), а также продолжат начатый в 2020 году ремонт переходящих объектов автомобильных дорог на улицах Воронежская, 1-ая Полковая и Южная Тамбова.

При наступлении положительных температур и благоприятных условий подрядная организация ООО «Строй НЭС-АБ» завершит реконструкцию ул. Базарной (на участке от ул. Студенецкой до ул. Студенецкой Набережной). Работы включают укрепление русла и обустройство проезжей части.