Двое тамбовчан погибли при пожаре в селе Большая Липовица

Вечером 27 февраля в селе Большая Липовица Тамбовского района в собственном доме нашли тела пожилых супругов: 80-летней женщины и 79-летнего мужчины. По предварительным данным, жильцы отравились угарным газом. В доме пенсионеров было печное отопление, очаг возгорания оказался рядом с печкой из которой, как предполагается, мог выпасть уголек. Площадь возгорания оказалась совсем небольшой, но помещение заволокло угарным газом, который стал причиной смерти семейной пары.

- Обстоятельства гибели пенсионеров устанавливают следователи Тамбовского МСО регионального СУ СК России, - сообщают в СКР по региону. - Проводится процессуальная проверка.