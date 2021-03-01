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Двое тамбовчан погибли при пожаре в селе Большая Липовица

В доме с печным отоплением на пол мог выпасть уголек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Вечером 27 февраля в селе Большая Липовица Тамбовского района в собственном доме нашли тела пожилых супругов: 80-летней женщины и 79-летнего мужчины. По предварительным данным, жильцы отравились угарным газом. В доме пенсионеров было печное отопление, очаг возгорания оказался рядом с печкой из которой, как предполагается, мог выпасть уголек. Площадь возгорания оказалась совсем небольшой, но помещение заволокло угарным газом, который стал причиной смерти семейной пары.

- Обстоятельства гибели пенсионеров устанавливают следователи Тамбовского МСО регионального СУ СК России, - сообщают в СКР по региону. - Проводится процессуальная проверка.

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