«Президентские» пособия на детей тамбовчанам больше не будут начислять автоматически

В Тамбовской области, как и по всей России с 1 марта больше не действует беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет. Эта процедура была упрощена в связи с пандемией с апреля 2020 года и пособия начислялись автоматически.

Теперь же тамбовчанам, чьим детям исполнился год, для продления льготы необходимо снова обращаться в социальные учреждения с соответствующими документами. Пособия надо продлевать каждый год, до достижения ребенком возраста трех лет.

- Кроме того, родителям нужно будет информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

«Пррезидентские» пособия получают те тамбовчане, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты (в 2021 году – 22 008 рублей для Тамбовской области). Для обратившихся за выплатой в 2021 году размер пособия составит 10 100 рублей.

На сегодняшний день семь тысяч тамбовских семей получают «президентское» пособие на первых детей. Документы можно подать в учреждения соцзащиты по месту жительства, в МФЦ или через сайт госуслуг.